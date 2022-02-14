14.02.2022 10:53 Рита Парфенова

Любовный гороскоп на неделю 14—20 февраля: как отразится на отношениях Полнолуние во Льве

День святого Валентина, с которого начинается новая неделя, способен принести представителям всех зодиакальных знаков перемены в личной жизни. Также на них может оказать большое влияние Полнолуние во Льве, которое состоится 16 февраля 2022 года.

На неделе с 14 по 20 февраля 2022 года ожидаются интересные астрологические события. Меркурий войдет в созвездие Водолея, а во Льве произойдет Полнолуние. Любовный гороскоп от Joinfo.com расскажет, как это может отразиться на романтических отношениях всех знаков Зодиака, передает РЕДПОСТ.

Овен

Неделя, которая начнется с Дня всех влюбленных, обещает стать незабываемой для Овнов. Полнолуние положительно повлияет на ваш любовный сектор. Одинокие узнают, что с ними хочет познакомиться очень интересный человек. Состоящие в отношениях смогут проводить много времени наедине с любимым партнером.

Телец

Многие Тельцы наконец почувствуют, что им везет в личной жизни. Для некоторых это чувство будет связано с существующими отношениями. Взаимодействие Марса с планетой любви Венерой подтолкнет к положительным переменам. Тех, кто пока только находится в поиске второй половины, ожидает многообещающая встреча.

Близнецы

Венера и Марс идеально соединяются в 8 доме Близнецов, помогая исцелить нанесенные в прошлом раны и избавиться от любовных разочарований. Сейчас вы сможете больше доверять своему партнеру, не возводя между вами высокие стены. Сердца одиноких представителей этого знака Зодиака открыты для любви, и их надежды будут оправданы.

Рак

Неделя получится для большинства Раков яркой и романтичной. Благодаря соединению Венеры с Марсом отношения с партнером станут более захватывающими. Свободным представителям этого зодиакального знака Полнолуние во Льве напомнит о том, что необходимо заботиться о собственном комфорте и повышении самооценки.

Лев

Многие Львы смогут улучшить уровень общения с любимым человеком. Меркурий в вашем секторе партнерства поможет не только разрешить возникшие недоразумения, но и найти необходимый компромисс. Новолуние в вашем знаке окажется благоприятным периодом для того, чтобы научиться говорить о своих чувствах открыто и честно. У свободных Львов откроется неплохой любовный потенциал.

Дева

Неделя с 14 по 20 февраля обещает стать весьма благоприятной для рожденных под покровительством этого созвездия. Одиноких Дев ожидают новые знакомства, одно из которых окажется весьма перспективным. Удача не оставит и состоящих в отношениях: у многих получится укрепить существующий союз и сделать его более глубоким и счастливым.

Весы

Благодаря благоприятному воздействию Меркурия многие Весы ощутят существенное улучшение личной жизни. Если в последнее время вы не очень ладили с любимым человеком, теперь будет гораздо легче найти общий язык. День святого Валентина обязательно принесет приятные эмоции: вы точно не станете скучать.

Скорпион

Многим Скорпионам очень повезет в любви. Поскольку Юпитер находится в вашем секторе любви, а Уран — в секторе партнерства, вас определенно ждут приятные сюрпризы. Одинокие смогут встретить хорошего человека, а состоящие в отношениях — провести много счастливых мгновений, общаясь со своим избранником. Кроме того, везение коснется и финансовой сферы.

Стрелец

Эта февральская неделя принесет многим Стрельцам не только успехи в романтической сфере, но и укрепление материального положения. Вы вместе с партнером найдете оптимальные способы для увеличения семейного бюджета. Что касается свободных Стрельцов, им нужно сохранять позитивный настрой — это поможет в поиске своей половинки.

Козерог

Козерогов ожидает захватывающая неделя, наполненная интересными и яркими событиями, ведь они сумеют, как никогда, почувствовать себя любимыми и желанными. Независимо от семейного положения вы будете очень привлекательны, и восхищение окружающих принесет массу положительных эмоций.

Водолей

Планета общения Меркурий поможет Водолеям стать более общительными — они смогут открыто говорить о своих чувствах. Полнолуние во Льве осветит ваш сектор партнерства. Вы поймете, что очень сильно любите своего партнера, и кроме него для вас больше не существует никого во всем мире.

Рыбы

Для большинства Рыб неделя окажется весьма удачной в личной жизни. Юпитер в вашем знаке подействует как собственный талисман удачи, и самые трудные задачи покажутся легко выполнимыми. Любовь станет особенно яркой, а счастливых мгновений в жизни значительно прибавится.



Напомним, ранее мы писали, для представители каких пяти знаков зодиака в 2022 году открываются возможности, которые помогут реализовать все идеи, желания и планы.