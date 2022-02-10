10.02.2022 12:36 Рита Парфенова

Электрокары приведут к перебоям в мировой электросети, – эксперты

Согласно прогнозу экспертов, развитие рынка электрокаров в Европе приведет к частым скачкам напряжения и перебоям в глобальной электросети.

Прогнозируется, что к 2035 году количество электрокаров в Европе достигнет 130 миллионов. Аналитики компаний EY и Eurelectric провели исследование и выяснили, как переход на электромобили повлияет на мировую электросеть, передает РЕДПОСТ.



К сожалению, их выводы оказались неутешительными. Исследования показали, что мировая электрическая сеть без особой просадки сможет выдержать 100 миллионов электрических машин. Как только проникновение электромобилей в распределительную сеть достигнет 50%, управляемая зарядка поможет избежать отклонений напряжения и потери качества электроснабжения.



Решение проблемы – модификация электростанций и улучшение инфраструктуры зарядных станций. Для этого с 2022-го по 2035 годы нужно инвестировать 115 миллиардов евро.



Чтобы собрать такую сумму, большинству стран придется ввести специальный налог со всех участников «электродвижения». Платить производители электрокаров, компании размещающие пункты зарядок и обычные пользователи электрических авто.



По такому сценарию электромобили могут подорожать за счет того, что производители будут учитывать новый налог при формировании цены. Как результат, переход на электрокары растянется на годы. Ведь многие люди не смогут позволить себе автомобиль на батарее и будут продолжать пользоваться традиционным авто.

