10.02.2022 12:35 Людмила Виниченко

Украина получила более 40 тыс флаконов лекарства от COVID-19

Украина закупила препарат, который используется для лечения пациентов с COVID-19.

Об этом собощает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Минздрава. Отмечается, что ГП “Медицинские закупки Украины” приобрели 43 711 флакона “Ремдесивира”, который одобрен Минздравом Украины и используется для стационарного лечения COVID-пациентов.

По словам заместителя министра здравоохранения Украины Александра Комарида, данный препарат уже показал свою пользу в лечении тяжелых состояний при коронавирусе.

“Хотя течение болезни, вызванной штаммом “Омикрон” не является таким тяжелым, как был раньше, этот препарат все еще очень нужен”, - отмечает Александр Комарида.

В ближайшие недели закупленная партия “Ремдесивира” будет распределена между регионами и совсем скоро будет доступна для пациентов харьковских больниц.

Напомним, в Украине официально зарегистрировали для экстренного применения препарат для лечения COVID-19 «Молнупиравир».