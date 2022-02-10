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10.02.2022  12:35   Людмила Виниченко

Украина получила более 40 тыс флаконов лекарства от COVID-19

Украина закупила препарат, который используется для лечения пациентов с COVID-19.

Украина закупила препарат, который используется для лечения пациентов с COVID-19.
 
Об этом собощает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Минздрава. Отмечается, что ГП “Медицинские закупки Украины” приобрели 43 711 флакона “Ремдесивира”, который одобрен Минздравом Украины и используется для стационарного лечения COVID-пациентов. 
 
По словам заместителя министра здравоохранения Украины Александра Комарида, данный препарат уже показал свою пользу в лечении тяжелых состояний при коронавирусе. 
 
“Хотя течение болезни, вызванной штаммом “Омикрон” не является таким тяжелым, как был раньше, этот препарат все еще очень нужен”, - отмечает Александр Комарида.
 
В ближайшие недели закупленная партия “Ремдесивира” будет распределена между регионами и совсем скоро будет доступна для пациентов харьковских больниц. 
 
Напомним, в Украине официально зарегистрировали для экстренного применения препарат для лечения COVID-19 «Молнупиравир».
 
Тэги:  covid-19, коронавирус, вакцинация, харьков
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