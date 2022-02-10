10.02.2022 12:29 Евгений Клочко

Знаки зодиака, которым признаются в любви 14 февраля 2022 года

День всех влюбленных, 14 февраля, является приятным праздником для большинства пар, поэтому многие с нетерпением ждут его. Таролог и парапсихолог Галина Янко выделяет шесть знаков зодиака, которым в этот день вторая половинка может признаться в любви.

Кому признаются в любви 14 февраля 2022 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Представители этого знака будут 14 февраля в центре внимания и обожания. Они получат много приятных комплиментов, а самое главное — признание в любви от второй половинки. Этот вечер станет для них самым значимым и романтичным. Таролог Галина Янко советует одиноким Овнам получше присмотреться к новому окружению — велика вероятность, что вторая половинка совсем близко.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцы 14 февраля будут слишком вспыльчивыми и восприимчивыми к событиям, поэтому любая неудача их может выбить из колеи. Из-за этого они могут не заметить серьезный успех на любовном поприще. Справиться со всеми трудностями поможет человек, которого они раньше не замечали. Он может решиться на серьезный поступок в этот день и признаться в своей любви к Тельцам. Таролог Галина Янко советует представителям знака открыться ему и ничего не бояться.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам 14 февраля 2022 года может поступить предложение романтического характера, которое сильно их заинтригует. Представителям знака следует контролировать перепады настроения, иначе этот день может оказаться провальным для них. Вечером стоит уделить внимание второй половинке, ведь не исключено, что именно в этот праздник Девам признаются в любви.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

14 февраля 2022 года является лучшим временем для того, чтобы заняться собой. Можно отправиться в спортзал или записаться на танцы. Стрельцы имеют полное право порадовать себя, ведь они это заслужили. Поскольку пока у них нет возможности уехать в путешествие, стоит расслабиться в своем родном городе. Для тех представителей знака, которые состоят в отношении, вечер обещает быть приятным. Многим в этот праздник вторая половинка признается в любви.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам 14 февраля 2022 года стоит повнимательнее присмотреться к окружающим людям. Не исключено, что близкий человек все это время находился рядом. В праздничный день Рыбы смогут взглянуть на него совершенно другими глазами. Согласно словам таролога Галины Янко, представителей знака ждет приятный вечер: им признается в своей симпатии и любви человек, которого они давно знают. Кокетливое настроение подтолкнет Рыб к развитию страстного романа.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионов 14 февраля 2022 года ждет любовное приключение, а также пылкое признание от человека, которого они давно знают. Этот день станет для них самым запоминающимся и романтичным. Одиноким представителям знака посчастливится познакомиться с приятным партнером, который перевернет их жизнь в лучшую сторону и изменит статус в обществе.

Ранее сообщалось, что февраль принесет романтику в жизни представителей некоторых знаков Зодиака. Они могут встретить человека, с которым начнут яркий роман.