Глава МВД Денис Монастырский пообещал расстреливать сепаратистов (видео)
Вооруженные силы Украины несут службу по защите внутренней безопасности страны.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Сообщается, что 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут службу по защите внутренней безопасности Украины.
По словам министра МВД Украины Дениса Монастырского, несмотря на любые заявления о возможной агрессии со стороны России, никто не паникует и не боится.
Кроме этого отмечается, что ведомство не допустит никаких сепаратистских проявлений вроде тех, которые были весной 2014 года в Харькове, Луганске и Донецке.
"Если какой-то «гиркин» попытается захватить административные здания, он будет расстрелян нашим спецназом без уведомления и без колебаний!",- сообщил Денис Монастырский.
Кроме этого отмечается, что граждан просят соблюдать спокойствие и не паниковать.
"Сохраняйте спокойствие. Не паникуйте. Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее. Каждый на своем месте должен выполнять свою ежедневную работу, чтобы функционировали школы, больницы, детские сады, предприятия",- отметил Монастырский.