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14.02.2022  14:50   Виталий Хиневич

Глава МВД Денис Монастырский пообещал расстреливать сепаратистов (видео)

Вооруженные силы Украины несут службу по защите внутренней безопасности страны.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут службу по защите внутренней безопасности Украины.
 
По словам министра МВД Украины Дениса Монастырского, несмотря на любые заявления о возможной агрессии со стороны России, никто не паникует и не боится. 
 
Кроме этого отмечается, что ведомство не допустит никаких сепаратистских проявлений вроде тех, которые были весной 2014 года в Харькове, Луганске и Донецке.
 
"Если какой-то «гиркин» попытается захватить административные здания, он будет расстрелян нашим спецназом без уведомления и без колебаний!",- сообщил Денис Монастырский.
 
Кроме этого отмечается, что граждан просят соблюдать спокойствие и не паниковать. 
 
"Сохраняйте спокойствие. Не паникуйте. Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее. Каждый на своем месте должен выполнять свою ежедневную работу, чтобы функционировали школы, больницы, детские сады, предприятия",- отметил Монастырский.
 
Источник:   МВД Украины
 Тэги:  мвд, монастырский, харьков, армия
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