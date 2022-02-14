14.02.2022 14:50 Виталий Хиневич

Глава МВД Денис Монастырский пообещал расстреливать сепаратистов (видео)

Вооруженные силы Украины несут службу по защите внутренней безопасности страны.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут службу по защите внутренней безопасности Украины.

По словам министра МВД Украины Дениса Монастырского, несмотря на любые заявления о возможной агрессии со стороны России, никто не паникует и не боится.

Кроме этого отмечается, что ведомство не допустит никаких сепаратистских проявлений вроде тех, которые были весной 2014 года в Харькове, Луганске и Донецке.

"Если какой-то «гиркин» попытается захватить административные здания, он будет расстрелян нашим спецназом без уведомления и без колебаний!",- сообщил Денис Монастырский.

Кроме этого отмечается, что граждан просят соблюдать спокойствие и не паниковать.

"Сохраняйте спокойствие. Не паникуйте. Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее. Каждый на своем месте должен выполнять свою ежедневную работу, чтобы функционировали школы, больницы, детские сады, предприятия",- отметил Монастырский.