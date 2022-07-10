10.07.2022 20:25 Виталий Хиневич

В Украине создадут базу данных ДНК

Верховная Рада поддержала создание базы ДНК.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Портал МВД.

Сообщается, что в Верховной Раде приняли закон о создании базы ДНК. Закон регулирует процессы создания и функционирования учета геномной информации человека, совершенствует работу правоохранительных органов по расследованию преступлений и установлению совершивших их лиц, позволяет улучшить работу по розыску пропавших без вести и идентификации неопознанных лиц.

“За четыре месяца войны назначено уже более 6 тысяч экспертиз по установлению лица, из которых около 40 процентов уже выполнены. Именно поэтому сейчас чрезвычайно актуально создание инструмента для накопления и систематизации данной информации, предоставление ей правового статуса для использования в качестве доказательной базы в процессе доказывания преступлений рашистов против Украины”, — отметил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко.

Цель создания базы данных ДНК - это идентификация лиц, совершивших уголовные правонарушения и неопознанные тела (останки). На сегодняшний день в базу данных ДНК вносится геномная информация, полученная только при проведении судебных молекулярно-генетических экспертиз. Около 95 процентов молекулярно-генетических экспертиз в нашей стране производятся учреждениями Экспертной службы МВД.