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10.07.2022  20:25   Виталий Хиневич

В Украине создадут базу данных ДНК

Верховная Рада поддержала создание базы ДНК.

В Украине создадут базу данных ДНК
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Портал МВД.
 
Сообщается, что в Верховной Раде приняли закон о создании базы ДНК. Закон регулирует процессы создания и функционирования учета геномной информации человека, совершенствует работу правоохранительных органов по расследованию преступлений и установлению совершивших их лиц, позволяет улучшить работу по розыску пропавших без вести и идентификации неопознанных лиц.
 
“За четыре месяца войны назначено уже более 6 тысяч экспертиз по установлению лица, из которых около 40 процентов уже выполнены. Именно поэтому сейчас чрезвычайно актуально создание инструмента для накопления и систематизации данной информации, предоставление ей правового статуса для использования в качестве доказательной базы в процессе доказывания преступлений рашистов против Украины”, — отметил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко.
 
Цель создания базы данных ДНК - это идентификация лиц, совершивших уголовные правонарушения и неопознанные тела (останки). На сегодняшний день в базу данных ДНК вносится геномная информация, полученная только при проведении судебных молекулярно-генетических экспертиз. Около 95 процентов молекулярно-генетических экспертиз в нашей стране производятся учреждениями Экспертной службы МВД.
 
Напомним, в Украине заработал реестр педофилов.
 
Источник:   Портал МВД
 Тэги:  днк, мвд
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