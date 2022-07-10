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10.07.2022  20:00   Виталий Хиневич

Харьковские спасатели рассказывают жителям города о правилах безопасности во время воздушной тревоги

Спасатели продолжают проводить информационно-разъяснительные и профилактические мероприятия для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Харьковский спасатели
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
 
Сообщается, что 9 июля специалисты ГСЧС в Харькове провели просветительские мероприятия с целью обучения населения и работающего персонала правилам безопасности жизнедеятельности, правильности реагирования и алгоритму действий на сигнал «Воздушная тревога».
 
Спасатели Шевченковского района посетили один из торговых центов, чтобы провести профилактические беседы среди работников и посетителей заведения по вопросам пожарной и минной безопасности.
 
Они рассказали о необходимости соблюдения основных правил пожарной безопасности в служебных помещениях, показали порядок действий в случае обнаружения как современных, так и устаревших взрывоопасных предметов, разъяснили правила использования первичных средств пожаротушения, рассказали о том, как проводить эвакуацию из горящего здания.
 
Также спасатели практически отработали эвакуацию персонала и посетителей из помещений торгового заведения во время сигнала «Воздушная тревога».
 
Напомним, харьковские медики приняли роды в машине скорой помощи.
 
Источник:   ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  спасатели, харьков
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