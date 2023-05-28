ДНК-лабораторія з Харкова допомагає встановити жертв ракетного обстрілу у Днепрі

Всі фрагменти тіл також встановлені та ідентифіковані.

«Наші співчуття рідним та близьким жертв цього теракту. Ми завжди готові допомагати колегам всіма силами та наявним у нас обладнанням», — підсумував Сергій Болвінов.

Раніше писав, що протягом доби з 27 по 29 травня щонайменще 21 населений пункт Харківської області опинився під обстрілами рф.