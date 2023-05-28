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28.05.2023  15:23   Рита Парфенова

ДНК-лабораторія з Харкова допомагає встановити жертв ракетного обстрілу у Днепрі

На місці російського ракетного удару по лікарні в Дніпрі працюють харківські криміналісти

ДНК-лабораторія з Харкова
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Він розповів, що на місце ракетного удару у Дніпрі. виїхали харківські криміналісти з мобільною ДНК-лабораторією ANDE.
 
Вже вдалося ідентифікувати особи трьох загиблих, які до того вважалися зниклими безвісті та встановили ДНК-профілі їх родичів для порівняння.
 
З’ясувати це криміналісти змогли завдяки співпадінню біологічних зразків з ДНК-профілями живих родичів.
 
Всі фрагменти тіл також встановлені та ідентифіковані.

«Наші співчуття рідним та близьким жертв цього теракту. Ми завжди готові допомагати колегам всіма силами та наявним у нас обладнанням», — підсумував Сергій Болвінов.

Раніше писав, що протягом доби з 27 по 29 травня щонайменще 21 населений пункт Харківської області опинився під обстрілами рф.

 


Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  ракетний удар, днк, харків
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