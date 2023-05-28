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28.05.2023  14:37   Рита Парфенова

Ще один фонтан запрацював у Центральному парку Харкова

Після реконструкції озера у Центральному парку відпочинку в Харкові запрацював фонтан.

Фонтан на озері у Центральному парку Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, про відновлення роботу фонтану написала пресслужба парку.

"Запрацював фонтан на озері. Та й сам ставок вже майже наповнений водою. І вже квакають жаби, плавають рибки", — сказано в повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у саду Шевченка на головній алеї після проведення пуско-налагоджувальних робіт у штатному режимі запрацював фонтан.


Источник:   Центральний парк
 Тэги:  фонтан, харків
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