Ще один фонтан запрацював у Центральному парку Харкова

Після реконструкції озера у Центральному парку відпочинку в Харкові запрацював фонтан.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про відновлення роботу фонтану написала пресслужба парку.
"Запрацював фонтан на озері. Та й сам ставок вже майже наповнений водою. І вже квакають жаби, плавають рибки", — сказано в повідомленні.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у саду Шевченка на головній алеї після проведення пуско-налагоджувальних робіт у штатному режимі запрацював фонтан.
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