28.05.2023 14:37 Рита Парфенова

Ще один фонтан запрацював у Центральному парку Харкова

Після реконструкції озера у Центральному парку відпочинку в Харкові запрацював фонтан.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про відновлення роботу фонтану написала пресслужба парку.

"Запрацював фонтан на озері. Та й сам ставок вже майже наповнений водою. І вже квакають жаби, плавають рибки", — сказано в повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у саду Шевченка на головній алеї після проведення пуско-налагоджувальних робіт у штатному режимі запрацював фонтан.



