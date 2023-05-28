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28.05.2023  13:27   Рита Парфенова

День народження відзначає Почесний громадянин міста Харкова Віктор Суботін

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав із днем народження генерального директора ВАТ «Турбоатом» Віктора Суботіна

генерального директора ВАТ «Турбоатом» Віктора Суботіна

Як повідомляє РЕДПОСТ, привітання мера Харкова опубліковано в телеграм-каналі міськради.

«Ви - досвідчений та професійний керівник, який заслужив повагу та визнання далеко за межами рідного міста. Завдяки Вам харківський «Турбоатом» постійно вдосконалюється, продукція підприємства затребувана на світовому ринку енергетичного обладнання, а економіка нашого міста розвивається.

Дякую за Ваш внесок у розвиток Харкова, Харківської області та країни! Бажаю Вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя, сил, успіхів та нових звершень! Якнайшвидшої Перемоги Україні, яку ми наближаємо щодня!» - говориться у привітанні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 85-річчя відзначив Почесний громадянин міста Харкова, заслужений будівельник України Наум Водовозов.

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  вітання, день народження, ігор терехов, харків
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