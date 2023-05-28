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28.05.2023  12:15   Рита Парфенова

Волонтери вагалися, чи скликати людей на розшук Віолетти Мужечук

Майже чотири доби на Харківщині шукали дворічну Віолетту Мужечук. У пошуках примали участь понад тісяча людей - правоохоронців, волонтерів. На шастя, дівчинку знайшли – дитина відійшла від дому на 6 кілометрів.

розшук Віолетти Мужечук

Як повідомляє РЕДПОСТ, співзасновники ПРЗ "Мілена" Сергій Осман та Костянтин Рюмшин у прямому етері розповіли про перебіг подій з пошуку Віолетти.

За словами Костянтина, дівчинка пропала у зоні, де велися бойові її. «На місці пошуку знаходили нерозіврані сняріди та навіть декілька мін», - розповів він.

Пошуківці довго вагалися, їхати туди чи ні, щоб не подвергати опасності волонтерів. У резільтаті, в ті квадрати волонтерів не посилали, їх відпрацьовували професіонали - ДСНС, поліція.

Також уершу добу у пошуках брали участь бійці з батальону Легіон, які знаходились у Харкові на відпочинку. Хлопці працювали за своїм потужним обладнянням - дронами та тепловізорами.

Раніше РЕДПОСТ писав, що дворічна Віолетта Мужечук зникла ввечері 23 травня з власного подвір'я у селі Скрипаї Чугуївського району.
Дитину шукали фактично чотири доби. У результаті пошукових робіт Віолетта  була знайдена в густому лісі, за шість кілометрів від свого будинку.



 


Источник:   ПРЗ Мілена
 Тэги:  віолетта мужечук, мілена, харків
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