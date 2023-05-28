Волонтери вагалися, чи скликати людей на розшук Віолетти Мужечук

Майже чотири доби на Харківщині шукали дворічну Віолетту Мужечук. У пошуках примали участь понад тісяча людей - правоохоронців, волонтерів. На шастя, дівчинку знайшли – дитина відійшла від дому на 6 кілометрів.
Як повідомляє РЕДПОСТ, співзасновники ПРЗ "Мілена" Сергій Осман та Костянтин Рюмшин у прямому етері розповіли про перебіг подій з пошуку Віолетти.
За словами Костянтина, дівчинка пропала у зоні, де велися бойові її. «На місці пошуку знаходили нерозіврані сняріди та навіть декілька мін», - розповів він.
Пошуківці довго вагалися, їхати туди чи ні, щоб не подвергати опасності волонтерів. У резільтаті, в ті квадрати волонтерів не посилали, їх відпрацьовували професіонали - ДСНС, поліція.
Також уершу добу у пошуках брали участь бійці з батальону Легіон, які знаходились у Харкові на відпочинку. Хлопці працювали за своїм потужним обладнянням - дронами та тепловізорами.
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