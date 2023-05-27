27.05.2023 18:00 Віталій Хінєвіч

Як проходили пошуки Віолетти Мужичук на Харківщині (відео)

Поліція розшукала дворічну мешканку села Скрипаї. Дівчинка жива. Наразі їй надається медична допомога. Сьогодні до пошуків було залучено до 1000 людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Чотири доби і вдень, і вночі поліцейські спільно з волонтерами, працівниками ДСНС та небайдужими громадянами прочісували ліси, луки, села, опитували місцевих мешканців.

Водолази по декілька разів оглянули водойми, перевірили узбережжя. Пошуковці прочісували ліси, оглядали кожні можливі укриття, адже дитина дуже маленька, і її важко розгледіти у високій траві. Поліція обійшла кожне подвір’я, разом з рятівниками оглянули кожен колодязь, усі покинуті хати і можливі схованки, де з легкістю могла загубитися дитина.

Орієнтування з прикметами дитини були розміщені у місцях масового скупчення людей, міському та міжміському транспорті, електричках, потягах, в метрополітені.

До пошукових заходів щодня залучалось близько пів тисячі людей. З фронту приїхав батько дитини, і теж шукав свою маленьку Віолетту.

Сьогодні за розпорядженням керівництва поліції радіус пошуків був збільшений. Залучили близько 1000 людей.

«Ми вирішили сьогодні всі зусилля направити на пошуки дитини в лісі, і ми не помилилися, - розказав начальник Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області Роман Іващенко і додав: Ми вірили і знайшли її».

Всі сили були задіяні в лісі. Дівчинку знайшли саме там, десь за 10 кілометрів від дому. Знесилену, зголоднілу, налякану, але живу її передали лікарям. Медики швидко її оглянули, зовнішніх ознак загрози життю не побачили і повезли малечу до лікарні на більш ретельний огляд.

Заступник начальника ГУНП в Харківській області Вячеслав Давиденко сказав, що за всю його практичну роботу в карному розшуку така подія, коли маленьку дитину через тривалий час знайшли живу і здорову, трапляється вперше.

«Дякую всім, хто брав участь в пошуку дитини, і низький вам уклін, - звернувся Вячеслав Давиденко до людей, які протягом чотирьох діб не припиняли пошуки маленької Віолетти.

Раніше РЕДПОСТ писав, що дівчинка зникла ввечері 23 травня з власного подвір'я у селі Скрипаї Чугуївського району.



