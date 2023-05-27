27.05.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові зловмисники зрізали 40 кілометрів контактної мережі електротранспорту

Про факти зрізання дротів сьогодні, 27 травня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ .

«Коли бачите, що хтось ріже контактну мережу, одразу телефонуйте до міських служб чи в поліцію, інакше ми з цим явищем не впораємося. Це злочини, і боротися з ними треба всім разом. Нам вдалося багато що відновити, але це непростий процес, бо він вимагає і коштів, і часу», - зазначив мер Харкова.

Усього, з початку повномасштабної війни зловмисники зрізали в місті Харкові 40 км контактної мережі електротранспорту.

Також Ігор Терехов наголосив, що проїзд у громадському транспорті залишається безкоштовним.

Нагадаємо, що в Харкові почастішали випадки крадіжок контактної мережі електротранспорту. Подальше розкрадання мереж може призвести до скасування або скорочення цілих маршрутів. Якщо ви стали свідками викрадення елементів контактної мережі міськтранспорту, необхідно невідкладно повідомити про це за тел.: (050) 437-08-08, (050) 437-07-07, (057) 729-84-07 або 102. Дзвінки приймаються цілодобово.

Раніше РЕДПОСТ псиав, що заявки на отримання грошової компенсації на ремонт житла за програмою «єВідновлення» подали 5,4 тис. жителів міста Харкова.



