27.05.2023 16:20 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів, скільки харків'ян залишили заявок за програмою "єВідновлення"

Заявки на отримання грошової компенсації на ремонт житла за програмою «єВідновлення» подали 5,4 тис. жителів міста Харкова.



Харківська міська рада

Про це сьогодні, 27 травня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, у кожному районі були створені спеціальні комісії, які приймають звернення.

«У перший день, 22 травня, до комісій звернулося 1,8 тис. містян, а зараз - уже 5,4 тис. осіб. Звернення надходять щодня, їх необхідно обробити та передати до Києва, щоб люди отримали кошти. Це дуже копітка робота», - зазначив мер Харкова.

Нагадаємо, що в Україні стартувала програма «єВідновлення», розрахована на тих, чиє житло зазнало незначних ушкоджень від обстрілів та підлягає відновленню. Йдеться про ремонт дахів, заміну вікон та дверей. Програма поширюється на ремонт квартир, приватних будинків та кімнат у гуртожитках. У її рамках можна отримати до 200 тис. грн на будівельні матеріали або послуги підрядників, які беруть участь у програмі.



