27.05.2023 15:55 Віталій Хінєвіч

У Харківській області тривають штабні тренування з гасіння лісових пожеж

Як реагувати на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, зокрема лісові пожежі, відпрацювали під час тренування лісівники Гутянської та Жовтневої філій лісового господарства, які мають лісові масиви в межах Богодухівського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.

Разом з рятувальниками та фахівцями із цивільного захисту населення, перевірили стан пожежної техніки, оперативність сповіщення про лісові пожежі, розрахунок сил та засобів для проведення гасіння загорянь.

«Попереду літо, тож усі служби мають бути готові до ліквідації пожеж будь-якої складності. Лісівники проводять ряд протипожежних заходів, аби не допустити загорянь у лісах.

Разом з тим закликають і населення безумовно дотримуватися правил пожежної безпеки, адже 90% лісових пожеж є причиною людської недбалості»,- йдеться у повідомленні.



