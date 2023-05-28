28.05.2023 15:32 Рита Парфенова

Відомо про стан здоров'я Віолетти Мужечук, яку чотири дня шукали під Харковом

Стала відома інформація, як себе почуває дворічна Віолетта Мужечук після кількаденних блукань лісом під Харковом



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Про стан здоров'я дівчинки повідомили у пресслужбі ХОВА, передає РЕДПОСТ.

Зазначається, що на теперішній час дівчинка разом із мамою перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Харківської обласної дитячої клінічної лікарні.

За даними лікарів, стан здоров'я дитини має позитивну динаміку та покращується. Загрози життю немає. Медики продовжують лікування.

Раніше РЕДПОСТ писав, що дворічна Віолетта Мужечук зникла ввечері 23 травня з власного подвір'я у селі Скрипаї Чугуївського району. Дитину шукали фактично чотири доби. У результаті пошукових робіт Віолетта була знайдена в густому лісі, за шість кілометрів від свого будинку.



