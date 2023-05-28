28.05.2023 16:57 Рита Парфенова

Харківські прикордонники затримали шахрая

Підозрюваного у скоєнні злочину чоловіка виявили під час контрольно-перевірочних заходів в прикордонні.

Про це РЕДПОСТ повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ.

Днями на одному з контрольних постів, прикордонники виявили чоловіка який переховувався від правоохоронців з 2015 року. Під час перевірки документів 27-річного чоловіка, охоронці державних рубежів встановили, що громадянин України знаходиться в розшуку за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 190 ККУ «Шахрайство».

Наразі для прийняття подальшого правового рішення громадянина передали співробітникам компетентних правоохоронних органів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.



