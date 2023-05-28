    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківські прикордонники затримали шахрая
28.05.2023  16:57   Рита Парфенова

Харківські прикордонники затримали шахрая

Підозрюваного у скоєнні злочину чоловіка виявили під час контрольно-перевірочних заходів в прикордонні.

контрольно-перевірочні заходи на кордоні

Про це РЕДПОСТ повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ.

Днями на одному з контрольних постів, прикордонники виявили чоловіка який переховувався від правоохоронців з 2015 року. Під час перевірки документів 27-річного чоловіка, охоронці державних рубежів встановили, що громадянин України знаходиться в розшуку за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 190 ККУ «Шахрайство».

Наразі для прийняття подальшого правового рішення громадянина передали співробітникам компетентних правоохоронних органів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.

 


Источник:   Східне регіональне управління ДПСУ
 Тэги:  прикордонники, харків, дпсу
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.05 Надзвичайні події На в'їзді до Харкова віявили чоловіка, який розшукувався за хуліганство 12.02 Влада Володимир Зеленський відзначив нагородою харківських прикордонників 10.02 Надзвичайні події Харківські прикордонники затримали чоловіка з чужим паспортом
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 