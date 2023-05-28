28.05.2023 18:28 Рита Парфенова

Ґрунтові огірки та помідори в Україні вродять пізніше ніж звичайно

Через загрозу пізніх заморозків цього року українські фермери не поспішають висаджувати розсаду томатів, огірків та інших культур у поле.



Фото з відкритих джерел





Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на AgroTimes.



За словами директора Інституту зернових культур НАНУ Владислава Черчеля, в Україні залишається небезпека заморозків, досить холодно. Тому фермери не поспішають висаджувати розсаду на поле.



«Щодо гарбузових – вони люблять, щоб ґрунт прогрівся до температури понад 15 градусів. Тобто ще рано їх сіяти. Отже, ми очікуємо, що врожай як помідорів, так і огірків та інших культур буде пізніше за звичайний», – зазначив він.

Раніше РЕДПОСТ писав, що аграрії Харківської області засіяли соняшником, ярими зерновими та зернобобовими культурами 555 тисяч гектарів полів.



