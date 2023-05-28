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28.05.2023  18:28   Рита Парфенова

Ґрунтові огірки та помідори в Україні вродять пізніше ніж звичайно

Через загрозу пізніх заморозків цього року українські фермери не поспішають висаджувати розсаду томатів, огірків та інших культур у поле.


Фото з відкритих джерел

томати огірки

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на AgroTimes.

За словами директора Інституту зернових культур НАНУ Владислава Черчеля, в Україні залишається небезпека заморозків, досить холодно. Тому фермери не поспішають висаджувати розсаду на поле.

«Щодо гарбузових – вони люблять, щоб ґрунт прогрівся до температури понад 15 градусів. Тобто ще рано їх сіяти. Отже, ми очікуємо, що врожай як помідорів, так і огірків та інших культур буде пізніше за звичайний», – зазначив він.

Раніше РЕДПОСТ писав, що аграрії Харківської області засіяли соняшником, ярими зерновими та зернобобовими культурами 555 тисяч гектарів полів.


Источник:   agronews.ua
 Тэги:  овочі, томати, огірки
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