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20.05.2023  21:39   Василь Голосний

У харківському саду Шевченка запрацював фонтан (фото)

У саду Шевченка на головній алеї після проведення пуско-налагоджувальних робіт у штатному режимі запрацював фонтан.

Харків, фонтан, Сад Шевченка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Тэги:  харків, пейзаж, фонтан, сад шевченко
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