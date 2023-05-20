У харківському саду Шевченка запрацював фонтан (фото)

У саду Шевченка на головній алеї після проведення пуско-налагоджувальних робіт у штатному режимі запрацював фонтан.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
На перший план вийде прагнення порядку. Заняття домашнім господарством загрожує перерости в генеральне прибирання, робочому місці обіцяє панувати незвично зібрана атмосфера.
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Щороку в третью суботу травня в Україні відзначають День науки.
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