20.05.2023 21:53 Дмитро Колонєй

Готуємо домашню колу з цикорію та сиропу.

Освіжаючий у спеку напій, про безпеку складу якого можна не турбуватися.

Як пише РЕДПОСТ, можна зробити домашній варіант коли. Один із рецептів домашньої кока-коли - з розчинного цикорію з цукром та солодким шипшинним сиропом. Кола з цикорію, звичайно, виходить тільки схожою на оригінальну, але явно кориснішою.

Домашня кола з цикорію та сиропу

Продукти (на 3 порції)

Цикорій розчинний – 30 г (3 ст. ложки)

Сироп із плодів шипшини – 25 г (2 ст. ложки)

Цукор - (60 г) 2 ст. ложки

Вода столова газована - 1 л

Сироп шипшини (як варіант)

Покроковий рецепт приготування

У мисці змішати цукор та цикорій. Додати сироп шипшини та перемішати. Влити в миску 100 мл газованої води і перемішуйте до однорідності та повного розчинення цукру. За бажання можете процідити масу - від цикорію є незначний осад. Влити газовану воду, що залишилася. Перемішати. Розлити домашню колу по келихах. За бажання можна додати кубики льоду

Напій можна зберігати в холодильнику у закритій пляшці.

Смачного!



