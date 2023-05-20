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20.05.2023  21:53   Дмитро Колонєй

Готуємо домашню колу з цикорію та сиропу.

Освіжаючий у спеку напій, про безпеку складу якого можна не турбуватися.

Як приотувати домашню колу з цикорію та сиропу
 
Як пише РЕДПОСТ, можна зробити домашній варіант коли. Один із рецептів домашньої кока-коли - з розчинного цикорію з цукром та солодким шипшинним сиропом. Кола з цикорію, звичайно, виходить тільки схожою на оригінальну, але явно кориснішою.
 

Домашня кола з цикорію та сиропу

Продукти (на 3 порції)

  • Цикорій розчинний – 30 г (3 ст. ложки)
  • Сироп із плодів шипшини – 25 г (2 ст. ложки)
  • Цукор - (60 г) 2 ст. ложки
  • Вода столова газована - 1 л
  • Сироп шипшини (як варіант)

Покроковий рецепт приготування

Як приотувати домашню колу з цикорію та сиропу

  1. У мисці змішати цукор та цикорій.
  2. Додати сироп шипшини та перемішати.
  3. Влити в миску 100 мл газованої води і перемішуйте до однорідності та повного розчинення цукру. За бажання можете процідити масу - від цикорію є незначний осад.
  4. Влити газовану воду, що залишилася.
  5. Перемішати.
  6. Розлити домашню колу по келихах.
  7. За бажання можна додати кубики льоду

Напій можна зберігати в холодильнику у закритій пляшці.

Смачного!

 

Тэги:  рецепт, напій, кола, шипшина, сироп, цікорій
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