20.05.2023 21:53 Дмитро Колонєй
Готуємо домашню колу з цикорію та сиропу.
Освіжаючий у спеку напій, про безпеку складу якого можна не турбуватися.
Як пише РЕДПОСТ, можна зробити домашній варіант коли. Один із рецептів домашньої кока-коли - з розчинного цикорію з цукром та солодким шипшинним сиропом. Кола з цикорію, звичайно, виходить тільки схожою на оригінальну, але явно кориснішою.
Домашня кола з цикорію та сиропу
Продукти (на 3 порції)
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Цикорій розчинний – 30 г (3 ст. ложки)
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Сироп із плодів шипшини – 25 г (2 ст. ложки)
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Цукор - (60 г) 2 ст. ложки
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Вода столова газована - 1 л
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Сироп шипшини (як варіант)
Покроковий рецепт приготування
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У мисці змішати цукор та цикорій.
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Додати сироп шипшини та перемішати.
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Влити в миску 100 мл газованої води і перемішуйте до однорідності та повного розчинення цукру. За бажання можете процідити масу - від цикорію є незначний осад.
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Влити газовану воду, що залишилася.
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Перемішати.
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Розлити домашню колу по келихах.
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За бажання можна додати кубики льоду
Напій можна зберігати в холодильнику у закритій пляшці.
Смачного!
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