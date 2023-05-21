Прогноз погоди у Харкові на 21 травня

До вечора хмари, що панували в небі у Харкові весь день, заберуться геть. Вдень місцями невеликий короткочайний дощ.
У неділю, 21 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці відбулися шістнадцять спалахів класу С і чотири спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М6,5.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М6,5 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Дощовий день обіцяє урожай грибів.
Червоне небо ввечері віщує хорошу погоду.
Для продуманих фінансових операцій, що здійснюються з прицілом на майбутнє - вкладень, угод, великих покупок - день обіцяє бути вдалим, тому не пропустіть свій шанс.
До вечора хмари, що панували в небі у Харкові весь день, заберуться геть. Вдень місцями невеликий короткочайний дощ.
21 травня відзначається Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу та розвитку.
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