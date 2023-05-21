Прогноз погоди у Харкові на 21 травня

21.05.2023 06:00 Рита Парфенова

До вечора хмари, що панували в небі у Харкові весь день, заберуться геть. Вдень місцями невеликий короткочайний дощ.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 14%. Температура повітря +13°...+17°C (відчувається як +12°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 19%. Температура повітря +20°...+20°C (відчувається як +19°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 13%. Температура повітря +23°...+19°C (відчувається як +19°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

У неділю, 21 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці відбулися шістнадцять спалахів класу С і чотири спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М6,5.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М6,5 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

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