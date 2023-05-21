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21.05.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 травня

До вечора хмари, що панували в небі у Харкові весь день, заберуться геть. Вдень місцями невеликий короткочайний дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології. Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+21°C (відчувається як +18°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст. Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +25°...+24°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст. Ввечері ясно, ймовірність опадів 25%. Температура повітря +22°...+19°C (відчувається як +21°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст. Магнітні бурі У суботу, 20 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С і дев'ять спалахів класу М, максимальним з яких був спалах класу М5,39. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М5,39 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм. Народні прикмети
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 14%. Температура повітря +13°...+17°C (відчувається як +12°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
 
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 19%. Температура повітря +20°...+20°C (відчувається як +19°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
 
Ввечері ясно, ймовірність опадів 13%. Температура повітря +23°...+19°C (відчувається як +19°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У неділю, 21 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці відбулися шістнадцять спалахів класу С і чотири спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М6,5.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М6,5 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Народні прикмети

Дощовий день обіцяє урожай грибів.
Червоне небо ввечері віщує хорошу погоду.


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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