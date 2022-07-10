10.07.2022 20:55 Виталий Хиневич

Активисты провели акцию в Нью-Йорке «Війна не закінчилася»

В Нью-Йорке прошла акция в поддержку Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укринформ.

Сообщается, что сотни активистов вышли на улицы Нью-Йорка с флагами Украины.

Люди прошли по улицам города 4 километра, по Бродвею – от Таймс-Сквер до парка Вашингтона.

По словам одного из организаторов мероприятия Артура Згурова, главная цель акции напомнить общественности, что война в Украине не закончилась. россия продолжает бомбить города и убивать украинцев.

«Война продолжается, мы не должны уставать повторять это, и все вместе мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы она закончилась», — сказал на митинге генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов.

В митинге также принял участие постоянный представитель Чешской Республики при ООН Якуб Кулганек.

«Чехия полностью поддерживает Украину, потому что речь идет не только об Украине. Ведь украинцы борются не только за свою свободу, но и за нас. Поэтому для Чехии эта поддержка так важна», — сказал дипломат.