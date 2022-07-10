10.07.2022 21:25 Виталий Хиневич

NASA опубликует завораживающие снимки Вселенной

Фотографии были сняты космическим телескопом.

Об этом РЕДПОСТ со ссылкой на The New York Times.

Сообщается, что звезды и галактики, снятые космическим телескопом Джеймса Уэбба с помощью датчика точного наведения, который помогает телескопу обеспечивать точность при наведении на цели. Ученые Уэбба заявили, что это тестовое изображение, состоящее из 72 экспозиций в течение 32 часов, было одним из самых глубоких изображений Вселенной, когда-либо сделанных.

Во вторник утром NASA продемонстрирует первые снимки и данные нового космического телескопа Джеймса Уэбба.

Картины представляют собой обзорную экскурсию по вселенной, окрашенной в цвета, невиданные человеческим глазом, — невидимые лучи инфракрасного или теплового излучения. Инфракрасные лучи блокируются атмосферой, поэтому их можно изучать только в космосе. Среди прочего, они могут проникать сквозь облака пыли, окружающие космические детские ясли, в которых рождаются звезды, превращая их в прозрачные пузыри, через которые видны маленькие звездочки, гнездящиеся внутри.