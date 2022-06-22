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22.06.2022  17:45   Виталий Хиневич

Жители Земли смогут увидеть уникальное астрономическое явление

Редкое явление можно будет увидеть ночью.

Парад Планет
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Science Focus.
 
Сообщается, что 24 июня в ночном небе пройдет парад планет.
 
В последний раз планеты выровнялись подобным образом в 2004 году, и это не повторится до 2040 года. Одна из лучших качеств данного явления является яркость. При ясном небе его должно быть видно даже из больших и малых городов.
 
Пять ярких планет будут видны невооруженным глазом, и, что довольно интересно для наблюдателей за звездами, они появятся в том же порядке, в каком они находятся на своих орбитах вокруг Солнца.
 
С горизонта восток-северо-восток, глядя вправо, вы сможете увидеть Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн невооруженным глазом. Если у вас есть хороший бинокль или телескоп, вы также сможете увидеть Уран между Венерой и Луной, хотя его трудно увидеть, и для этого потребуются почти идеальные условия.
 
Убывающий серп Луны присоединится к параду с 23 по 25 июня и будет обозначать относительное положение Земли между Венерой и Марсом. С 26 июня Луна начнет смещаться ближе к горизонту, двигаясь назад по порядку планет, сначала мимо Венеры, а затем Меркурия, прежде чем соскользнуть за горизонт слева от планет.
 
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Источник:   Science Focus
 Тэги:  астрология
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