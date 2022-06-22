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22.06.2022  17:58   Дмитрий Колоней

Задушил поясом: под Харьковом ждет суда мужчина

Под Харьковом завершено досудебное расследование по делу об убийстве.

Криминал Харьковщина: Задушил поясом знакомого в Коломаке и ждет суда мужчина
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, событие произошло в конце апреля в пгт Коломак Богодуховского района. В окрестностях села люди обнаружили тело местного 49-летнего жителя с удавкой на шее.
 
30 апреля 2022 годпа следователь Богодуховского райотдела полиции открыл уголовное  дело о преднамеренном убийстве. Лицо, причастное к преступлению, местные оперативники установили быстро. 35-летний мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дачи показаний.
 
В ходе досудебного расследования было установлено, что 29 апреля 2022 года подозреваемый работал в своем огороде по месту жительства. В это время к нему обратился 49-летний односельчанин с просьбой помочь ему обработать земельный участок. Сосед согласился и отправился к нему на мотоблоке. Когда все работы были завершены, хозяин предложил выпить помощнику.
 
К компании присоединился еще один человек.Впоследствии во время застолья он ненадолго вышел по делам. В это время между хозяином жилья и его односельчанцем возник конфликт.
Подозреваемый сначала ударил соседа за оскорбительные слова, затем задушил его поясом.
Убедившись в том, что тот не подает признаков жизни, злоумышленник привязал убитого к мотоблоку и потащил тело к окраине села, где потом его бросил.
 
Во время допроса задержанный полностью признал свою вину. Следователь объявил ему о подозрении в совершении умышленного убийства. В настоящее время досудебное расследование по указанному факту завершено, обвинительный акт для определения наказания подозреваемому направлен в суд. Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.
 
Тэги:  убийство, смерть, харьков, коломак
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