22.06.2022 17:58 Дмитрий Колоней

Задушил поясом: под Харьковом ждет суда мужчина

Под Харьковом завершено досудебное расследование по делу об убийстве.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, событие произошло в конце апреля в пгт Коломак Богодуховского района. В окрестностях села люди обнаружили тело местного 49-летнего жителя с удавкой на шее.

30 апреля 2022 годпа следователь Богодуховского райотдела полиции открыл уголовное дело о преднамеренном убийстве. Лицо, причастное к преступлению, местные оперативники установили быстро. 35-летний мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дачи показаний.

В ходе досудебного расследования было установлено, что 29 апреля 2022 года подозреваемый работал в своем огороде по месту жительства. В это время к нему обратился 49-летний односельчанин с просьбой помочь ему обработать земельный участок. Сосед согласился и отправился к нему на мотоблоке. Когда все работы были завершены, хозяин предложил выпить помощнику.

К компании присоединился еще один человек.Впоследствии во время застолья он ненадолго вышел по делам. В это время между хозяином жилья и его односельчанцем возник конфликт.

Подозреваемый сначала ударил соседа за оскорбительные слова, затем задушил его поясом.

Убедившись в том, что тот не подает признаков жизни, злоумышленник привязал убитого к мотоблоку и потащил тело к окраине села, где потом его бросил.

Во время допроса задержанный полностью признал свою вину. Следователь объявил ему о подозрении в совершении умышленного убийства. В настоящее время досудебное расследование по указанному факту завершено, обвинительный акт для определения наказания подозреваемому направлен в суд. Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.