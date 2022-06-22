22.06.2022 18:19 Дмитрий Колоней

Под харьковским проспектом ремонтируют магистральный трубропровод

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», ремонтные работы на участке магистральной сети по ул. Воронихина до пер. Забайкальского – на завершающей стадии.

Данные работы по замене около 200 м теплотрассы диаметром 500 мм начали еще до войны и должны были завершить еще в марте. Ремонт возобновили после того, как утихли обстрелы, и уже выполнили все необходимые работы и засыпали участок.

В то же время в Шевченковском филиале продолжают перекладывать 44 м магистрали диаметром 1 200 мм под проспектом Науки. Проезжую часть на время работ не перекрывают. Трубы «продевают» в подземные капсулы. Работы планируется завершить в ближайшее время.