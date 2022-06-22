    
Главная Новости Харькова ЖКХ Под харьковским проспектом ремонтируют магистральный трубропровод
22.06.2022  18:19   Дмитрий Колоней

Под харьковским проспектом ремонтируют магистральный трубропровод

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», ремонтные работы на участке магистральной сети по ул. Воронихина до пер. Забайкальского – на завершающей стадии.
 
Данные работы по замене около 200 м теплотрассы диаметром 500 мм начали еще до войны и должны были завершить еще в марте. Ремонт возобновили после того, как утихли обстрелы, и уже выполнили все необходимые работы и засыпали участок.
 
В то же время в Шевченковском филиале продолжают перекладывать 44 м магистрали диаметром 1 200 мм под проспектом Науки. Проезжую часть на время работ не перекрывают. Трубы «продевают» в подземные капсулы. Работы планируется завершить в ближайшее время.
 
Источник:   Городской совет
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 