22.06.2022 18:39 Василий Голосный

В Харькове открылась выставка «до/после» вторжения рф в Украину (фото)

В Харькове состоялось открытие выставки цифрового художника из Харькова Андрея Гупса с участием автора.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ



С начала российского вторжения в Украину Андрей создает работы в стиле «до/после», иллюстрируя преступления оккупантов. Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТС начала российского вторжения в Украину Андрей создает работы в стиле «до/после», иллюстрируя преступления оккупантов.

Таким образом, рассказывает художник, он старается привлечь внимание мировой общественности к Украине. Об этом проекте писали СМИ Польши, Японии, Франции и даже оппозиционное издание Беларуси.

Кроме фотографий с последствиями российской агрессии, на выставке представлены работы, где художник размышляет о том, какими украинские города могли бы стать после восстановления, по примеру европейских стран. "Улицы не просто восстановят, а сделают их гораздо красивее и современнее", - рассказывает автор проекта.

На выставке можно купить работы автора. Средства от продажи будут направлены на нужды Харьковской территориальной обороны.

После открытия, в связи с обстрелами Харькова войсками российской федерации, выставка переходит в режим онлайн.

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