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22.06.2022  18:39   Василий Голосный

В Харькове открылась выставка «до/после» вторжения рф в Украину (фото)

В Харькове состоялось открытие выставки цифрового художника из Харькова Андрея Гупса с участием автора.

Харьков, выставка
Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

С начала российского вторжения в Украину Андрей создает работы в стиле «до/после», иллюстрируя преступления оккупантов. 
 
Таким образом, рассказывает художник, он старается привлечь внимание мировой общественности к Украине. Об этом проекте писали СМИ Польши, Японии, Франции и даже оппозиционное издание Беларуси. 
 
Кроме фотографий с последствиями российской агрессии, на выставке представлены работы, где художник размышляет о том, какими украинские города могли бы стать после восстановления, по примеру европейских стран. "Улицы не просто восстановят, а сделают их гораздо красивее и современнее", - рассказывает автор проекта.
 
На выставке можно купить работы автора. Средства от продажи будут направлены на нужды Харьковской территориальной обороны.
 
После открытия, в связи с обстрелами Харькова войсками российской федерации, выставка переходит в режим онлайн.

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Тэги:  выставка, агрессия россии, последствия, харьков
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