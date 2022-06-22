22.06.2022 18:42 Дмитрий Колоней

Обстрел Харькова: от пожара и осколков снаряда пострадали три человека (фото)

В Харькове спасатели боролись с огненной стихией на предприятии.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ГУ ГСЧС, в 10:23 22 июня 2022 года на номер "101" поступил вызов огнеборцев на пожар. Огонь бушевал в производственном здании промышленного предприятия в Немышлянском районе Харькова. Пожар произошел в результате попадания вражеского снаряда.

На место происшествия было направлено 6 отделений Службы спасения на автоцистернах. К моменту их прибытия пламя охватило площадь около 50 кв.м. Горело перекрытие в здании и стоявший рядом автомобиль. Огонь удалось локализовать в 10.47 и ликвидировать в 11.24.

По предварительным данным от осколков боеприпаса получили ранения 3 человека: 2 мужчины и женщина.