02.02.2022 12:14 Евгений Клочко

Что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на человека

Что такое ретроградный Меркурий в астрологии, как он влияет на человека и опасны ли ретроградные планеты, об этом рассказал астролог. Понятие ретроградного Меркурия у астрологов связано с видимостью обратного движения планеты. В связи с этим явлением к астрологам возникает ряд вопросов.

Как возникает ретроградность Меркурия

Любая планета из нашей Солнечной системы может двигаться в двух направлениях: в директном и в ретроградном. Директным называют обычное направление планеты, когда она сохраняет свою траекторию и никуда с нее не «сворачивает».

О ретроградном движении в астрологии говорят в том случае, если планета идет в обратном направлении, то есть назад. Причем в действительности планета продолжает двигаться вперед, но есть такие периоды, когда ее движение вокруг Солнца имеет другую траекторию и другую скорость. Но наблюдатель, находящийся на Земле видит, что такая планета движется в обратном направлении. То есть такое явление – не более чем оптический эффект.

С Меркурием астрологи связывают информационный поток, получаемый человеком, приобретение им знаний, налаживание контактов, торговые сделки, документацию, все, что связано с общением, связью, интернетом, транспортом, техникой и гаджетами.

Когда Меркурий ретроградный, напряжение может возникнуть именно в перечисленных сферах деятельности. По мнению астролога Анны Ушаковой, от Меркурия неудач следует ожидать, прежде всего, в быту. Но так сложилось, что в период ретроградности этой планеты, отметила специалист, Меркурию приписывают все беды и неприятности, хотя на самом деле это совершенно неправильное мнение.

Какие периоды в движении Меркурия считаются ретроградными

Меркурий считают самой стремительной планетой из всех, населяющих Солнечную систему. Период ее обращения вокруг Солнца – всего 88 дней, а ретроградность Меркурия возникает при его движении рядом с Землей. Происходит это 3 или 4 раза в году, а длительность каждого периодов составляет примерно 3 недели.

Первый период ретроградности Меркурия в 2022 году начался 14 января и закончится 4 февраля. В дальнейшем, отметила Анна Ушакова, явление будет повторяться в такие даты:

10 мая – 3 июня;

10 сентября – 2 октября;

29 декабря – начало следующего года.

Как влияет ретроградный Меркурий на человека

Эксперт отметила, что свое влияние ретроградный Меркурий оказывает на каждого человека. Однако на кого-то в более сильной форме и в одной сфере деятельности, а на кого-то слабее и в другой. Более подробно с этим вопросом можно разобраться, составив индивидуальную натальную карту.

Для большинства людей, продолжила астролог, влияние ретроградности Меркурия пройдет незаметно. В том случае, когда от Меркурия зависят важные сферы жизни человека, к примеру, карьера, в работе может возникнуть суматоха. Если же человек родился в период ретроградности Меркурия, эта планета становится его покровителем и поддержкой во всем, что связано с документацией, приобретением знаний, в общении и покупках — на весь период ретроградности.

С чем связаны опасения астрологов по отношению к ретроградным планетам

По мнению Анны Ушаковой, когда Меркурий ретроградный, лучше не проявлять какую-либо чрезмерную активность. Начинания не увенчаются успехом, а то и навредят. Не стоит заниматься серьезными документами, пытаться совершать сделки. Если без этого никак, тогда имеет смысл подстраховаться, то есть информация должна быть внимательно перепроверена, все проекты должны быть не в одном экземпляре, а иметь копии, вся важная информация должна быть продублирована.

Особенно внимательно астролог рекомендует отнестись также к разного рода поездкам – возможны задержки рейсов, перенос на другое время и другая путаница.

Ретроградность Меркурия – не лучшее время делать важные покупки или продажи, потому что возникнет целый ряд сложностей. Зато квартира, которую долго не удавалось реализовать, в этот период может продаться очень быстро.

Астролог сказала также, что несмотря ни на что, она считает ретроградность Меркурия слишком распиаренным явлением, тогда как опасности он никакой не представляет. Ушакова добавила, что в ее прогнозах она за ним не следит и планы из-за него не меняет.