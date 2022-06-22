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22.06.2022  17:19   Дмитрий Колоней

В Харькове работает всемирно известная команда врачей

Команда «Врачи без границ» («Doctors Without Borders», MSF) помогает жителям Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, сначала они предоставляли больницам предметы медицинского назначения и медицинского оборудования, затем организовали мобильные клиники на станциях метрополитена, где предоставляли медицинские и психологические консультации людям, которые укрывались там от обстрелов.
 
Позже большинство людей, проживающих в метро, покинули станции, и члены команды MSF организовали мобильные клиники для предоставления медицинской и психологической помощи в Харькове и за его пределами. Под управлением врача-терапевта работает «горячая линия» MSF.
 
Жители города Харькова могут обратиться за консультацией по тел.: (068) 284-33-61, а жители Харьковской области - по номеру тел.: (095)726-29-65.
 
На фото: Мария - ассистент, координатора проекта; Барбара - координатор проекта; Джавид - куратор медицинской команды;  Светлана Горбунова-Рубан - заместитель Харьковского городского головы и Бернард - координатор проекта.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  врачи без границ, харькрв
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