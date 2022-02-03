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03.02.2022  17:20   Яна Чернобай

В Харькове не рекомендуют проводить "Марш Единства"

Такое решение было принято на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.


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По информации членов комиссии, участникам разрешено проведение мирного митинга, однако без использования дымовых шашек.
 
Одновременно с этим рекомендовано отменить проведение марша патриотических сил, анонсированный на 5 февраля, ввиду сложной политической обстановки в городе и в регионе в целом.
 
"В связи с заявленным количеством участников около 5 тысяч человек, возникают трудности в обеспечении общественного порядка и безопасности в центральной части города. Также стоит учесть тот факт, что проведение данного марша в настоящее время может использоваться отдельными радикально настроенными лицами и организациями как для провокаций, направленных на дискредитацию руководства государства, так и на на обострение общественно-политической ситуации в городе и регионе", - отметили на комиссии.
 
В свою очередь, организаторы мероприятия могут обжаловать данное решение в суде.
 
Тэги:  митинг, харьков
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