03.02.2022 17:20 Яна Чернобай

В Харькове не рекомендуют проводить "Марш Единства"

Такое решение было принято на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



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По информации членов комиссии, участникам разрешено проведение мирного митинга, однако без использования дымовых шашек.

Одновременно с этим рекомендовано отменить проведение марша патриотических сил, анонсированный на 5 февраля, ввиду сложной политической обстановки в городе и в регионе в целом.

"В связи с заявленным количеством участников около 5 тысяч человек, возникают трудности в обеспечении общественного порядка и безопасности в центральной части города. Также стоит учесть тот факт, что проведение данного марша в настоящее время может использоваться отдельными радикально настроенными лицами и организациями как для провокаций, направленных на дискредитацию руководства государства, так и на на обострение общественно-политической ситуации в городе и регионе", - отметили на комиссии.

В свою очередь, организаторы мероприятия могут обжаловать данное решение в суде.