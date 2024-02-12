12.02.2024 11:03 Рита Парфенова

Експерти ідентифікували загиблих внаслідок ракетного удару по нафтобазі у Харкові

Результати ДНК-досліджень готові і всіх жертв російського удару по нафтобазі ідентифікували.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Зразки двох загиблих, літньої пари, співпадають з ДНК їхнього сина.



Також підтверджено, що рештки тіл, знайдені в знищеному полум'ям будинку, належать Ользі, її чоловікові Григорію та їхнім трьом маленьким дітям.



Аналіз показав, що всі троє хлопчиків - брати. Зразки батька родини співпадають з ДНК його матері та сестри. Особу його дружини також підтвердили завдяки співпадінню зі зразками її рідного брата.

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