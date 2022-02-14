14.02.2022 14:30 Людмила Виниченко
Квартира в наследство: как это отобразится на получении субсидии
Что происходит с субсидией, если гражданин решил подарить или передать квартиру в наследство?
Об этом расскажет РЕДПОСТ
со ссылкой на Teplo.gov.ua. Так, если человек решил подарить или передать собственность в наследство, он не лишается субсидии. Однако получатель имущества уже не сможет рассчитывать на нее, если оценочная стоимость подарка или наследства превышает 50 тыс. гривен.
Но есть и исключения, относительно которых решение может принять только Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий. Украинцам пояснили, что наличие в собственности двух жилых помещений не влияет на право получение субсидии.
Кроме того, если семья приобрела квартиру в кредит, то при определении ее права на субсидию учитывается не только стоимость всей покупки, но и сумма первого взноса. Если эта сумма превышает 50 тыс. гривен, субсидия может быть назначена по решению Комиссии на основании акта обследования материально-бытовых условий проживания.
Напомним, в 2022 году большая часть украинцев сможет остаться без субсидии
и помощи от государства. В Министерстве социальной политики хотят провести проверки соцвыплат.
Также стоит напомнить, что каждый украинец имеет возможность при помощи Единого государственного реестра получить информацию о начислении социальных выплат
. Для этого необходимо указать свой адрес проживания и после этого станут доступны данные о выплатах субсидий, на какой срок и в каком объеме будет предоставляться материальная помощь.
В свою очередь структурное подразделение социальной защиты граждан должно сообщить человеку о статусе рассмотрения его заявки на получение субсидии и какое решение было принято по ней. Данную информацию гражданин должен получить в течение трех дней со дня принятия решения.
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