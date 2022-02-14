14.02.2022 14:30 Людмила Виниченко

Квартира в наследство: как это отобразится на получении субсидии

Что происходит с субсидией, если гражданин решил подарить или передать квартиру в наследство?

Об этом расскажет РЕДПОСТ со ссылкой на Teplo.gov.ua. Так, если человек решил подарить или передать собственность в наследство, он не лишается субсидии. Однако получатель имущества уже не сможет рассчитывать на нее, если оценочная стоимость подарка или наследства превышает 50 тыс. гривен.

Но есть и исключения, относительно которых решение может принять только Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий. Украинцам пояснили, что наличие в собственности двух жилых помещений не влияет на право получение субсидии.

Кроме того, если семья приобрела квартиру в кредит, то при определении ее права на субсидию учитывается не только стоимость всей покупки, но и сумма первого взноса. Если эта сумма превышает 50 тыс. гривен, субсидия может быть назначена по решению Комиссии на основании акта обследования материально-бытовых условий проживания.

Напомним, в 2022 году большая часть украинцев сможет остаться без субсидии и помощи от государства. В Министерстве социальной политики хотят провести проверки соцвыплат. Также стоит напомнить, что каждый украинец имеет возможность при помощи Единого государственного реестра получить информацию о начислении социальных выплат . Для этого необходимо указать свой адрес проживания и после этого станут доступны данные о выплатах субсидий, на какой срок и в каком объеме будет предоставляться материальная помощь. В свою очередь структурное подразделение социальной защиты граждан должно сообщить человеку о статусе рассмотрения его заявки на получение субсидии и какое решение было принято по ней. Данную информацию гражданин должен получить в течение трех дней со дня принятия решения. Ранее мы сообщали о причинах, по которым украинцы могут потерять право на оформление субсидии.