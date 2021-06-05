Под Харьковом прошли учения МВД. Новости Харькова

05.06.2021 14:24

Под Харьковом прошли учения подразделений МВД (ВИДЕО)

В учениях под Харьковом участвовали Нацполиция, Нацгвардия и спасатели.

Как сообщает РЕДПОСТ , 5 июням 2021 года под Харьковом прошли учения подразделений Министерства внутренних дел.

Ввиду этого, для инспекции, в Харьков прибыло руководство ведомства, во главе с Министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

Вместе с ним прибыли командующий Нацгвардии Украины генерал-полковник Николай Балан и председатель Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Во время учений, которые проходили на базе учебного центра Национальной академии Нацгвардии Украины (село Писаревка Волчанского района Харьковской области), были отработаны координация действий подразделений НГУ, НПУ и ГСЧС на блокпосту во время преследования и уничтожения диверсионно-разведывательной группы, действия подразделений МВД Украины во время тушения пожара, ликвидации последствий химической аварии, проверки местности на взрывоопасные предметы и эвакуации пострадавших на вертолете, действия военнослужащих НГУ в огневой засаде по противодействию диверсионно-разведывательным формированием противника.

Также состоялась демонстрация спецтехники территориальных подразделений.