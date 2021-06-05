Главная Новости Харькова Общество Под Харьковом прошли учения подразделений МВД (ВИДЕО)
05.06.2021  14:24   

Под Харьковом прошли учения подразделений МВД (ВИДЕО)

В учениях под Харьковом участвовали Нацполиция, Нацгвардия и спасатели.

Под Харьковом прошли учения МВД. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, 5 июням 2021 года под Харьковом прошли учения подразделений Министерства внутренних дел.
 
Ввиду этого, для инспекции, в Харьков прибыло руководство ведомства, во главе с Министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.
 
Вместе с ним прибыли командующий Нацгвардии Украины генерал-полковник Николай Балан и председатель Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.
 
Во время учений, которые проходили на базе учебного центра Национальной академии Нацгвардии Украины (село Писаревка Волчанского района Харьковской области), были отработаны координация действий подразделений НГУ, НПУ и ГСЧС на блокпосту во время преследования и уничтожения диверсионно-разведывательной группы, действия подразделений МВД Украины во время тушения пожара, ликвидации последствий химической аварии, проверки местности на взрывоопасные предметы и эвакуации пострадавших на вертолете, действия военнослужащих НГУ в огневой засаде по противодействию диверсионно-разведывательным формированием противника. 
 
Также состоялась демонстрация спецтехники территориальных подразделений.
 
Тэги:  учения, мвд, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.05 Власть В ТРЦ "Никольский" после пожара спасатели проведут противопожарные учения 14.05 Власть На улицы Харькова выедет военная техника: СБУ проводит антитеррористические учения 14.04 Власть На природу с паспортом: с 14 апреля СБУ начинает учения на Харьковщине
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 