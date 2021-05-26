26.05.2021 14:33

Какие новинки содержат в себе новые водительские удостоверения

Уже месяц как на Харьковщине клиенты сервисных центров МВД получают удостоверение водителя на новых бланках. Таким образом, уже почти 5000 водителей имеют обновленный документ.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой региональный сервисный центр ГСЦ МВД в Харьковской области.

По словам специалистов центра, новые бланки полностью адаптированы к международным требованиям. Как и предыдущее удостоверение, это пластиковая карточка. Оно мультиязычное (на украинском, английском и часть - на французском языках). Кроме того этот документ действителен на территории всей Европы и во многих странах мира.

Еще одной отличительной особенностью документа нового образца является указание группы крови (резус-фактор) водителя. Это нововведение позволит врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП. Также в водительских правах будут указаны данные согласия или несогласия на донорство. Следует отметить, что информация о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство, группу крови (резус-фактор) к удостоверению водителя вносится только с письменного согласия клиента.

В сервисном центре подчеркнули, что специально производить обмен не нужно. Выданные ранее документы действуют в течение срока, на который они были выданы. Новые клиенты либо клиенты с оконченным сроком водительских удостоверений получают документы уже на обновленных бланках, однако предыдущие варианты национального и международного водительского удостоверения, свидетельство о регистрации транспортного средства, временного регистрационного талона транспортного средства тоже действующие.

Напомним, обменять водительское удостоверение можно онлайн. Для этого необходимо зайти по ссылке Электронного кабинета водителя, отсканировать и загрузить необходимые документы в pdf:

действующую медицинскую справку с обеих сторон (одним файлом);

документ об изменении личных данных (при необходимости).

Затем просматриваете статус заявки. Если «Обработано», получить уже обновленный документ можно без очереди в сервисном центре.