26.05.2021 14:48

В Харькове появятся около сорока зон отдыха (ФОТО)

Обустроенные для релакса локации появятся во дворах всех районов Харькова.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт горсовета, одна из таких зон находится на завершающей стадии во дворе по улице Гвардейцев Широнинцев, 125.

Сегодня ход строительных работ на ней проинспектировал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Территория двора значительно изменится: появятся скамейки, игровые комплексы, спортплощадка с тренажерами и легкоатлетическим оборудованием, площадка для стритбола, горка для скалолазания.

Откроют площадку в День защиты детей 1 июня.

За лето в городе будет уже 36 таких зон отдыха - чтобы обеспечить каждый район четырьма подобными локациямии.

Как отметил Игорь Терехов, внутридомовые территории будут развивать и дальше.

«Наша команда очень результативно работает над этим проектом и я благодарен и строителям, и жителям микрорайона, которые подсказывают, где лучше посадить цветы, деревья или что еще нужно сделать во дворах. Это хорошо, потому что все вместе мы сможем сделать дворы харьковских многоэтажек еще красивее, и я уверен, что неравнодушные люди будут беречь все то, что создано», - подчеркнул Игорь Терехов.

Отметим, что такие площадки также планируется открыть на улицах Молочной, Сергея Грицевца, Большой Панасовской, Лагерной, Ахсарова и др. Кроме того, на ул. Героев Труда, 60 построят большой урбан-парк.