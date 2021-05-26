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26.05.2021  14:20   

Внимание, розыск: в военном городке под Харьковом пропал мужчина с татуировкой льва (ФОТО)

В селе Подолы Купянского района разыскивают 43-летнего Дмитрия Ляшенко, который перестал выходить на связь в районе села Куриловка.

В селе Подолы Купянского района разыскивают 43-летнего Дмитрия Ляшенко

43-летний Дмитрий Ляшенко, житель села Подолы, 23 мая 2021 года находился в селе Куриловка (военный городок) Купянского района, после чего перестал выходить на связь и его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Был одет: серый свитер в черно-белую полоску, синие джинсы, жилетка болотного цвета, кроссовки черного цвета.

Особые приметы: татуировки Лев и Змея на левой груди, имеет проблемы с ногами, в связи с чем при ходьбе тянет ноги.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Дмитрия Ляшенко или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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