Авария произошла утром 26 мая на Салтовке
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Светлой, 2, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Участниками столкновения стали автомобиль Daewoo и мотоцикл.
Мотоциклист получил травмы в результате столкновения.
Медики госпитализировали его в больницу.
Причины происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Напомним, утром 26 мая тройное ДТП на площади Защитников Украины заброкировало движение транспорта и трамваев в районе Конного рынка.
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