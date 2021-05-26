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26.05.2021  14:01   

В Харькове сбили мотоциклиста (ФОТО)

Авария произошла утром 26 мая на Салтовке


// Патрульная полиция

Утром 26 мая на Светлой в ДТП попал мотоциклист

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Светлой, 2, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Участниками столкновения стали автомобиль Daewoo и мотоцикл.

Утром 26 мая на Светлой в ДТП попал мотоциклист

Мотоциклист получил травмы в результате столкновения.

Медики госпитализировали его в больницу.

Утром 26 мая на Светлой в ДТП попал мотоциклист

Причины происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Утром 26 мая на Светлой в ДТП попал мотоциклист

Напомним, утром 26 мая тройное ДТП на площади Защитников Украины заброкировало движение транспорта и трамваев в районе Конного рынка.

Тэги:  дтп, харьков
 
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