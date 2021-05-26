Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Вниманию водителей: выезд с Северной Салтовки на Окружную закрыт с обеда до утра
26.05.2021  13:12   

Вниманию водителей: выезд с Северной Салтовки на Окружную закрыт с обеда до утра

Движение транспорта на участке дороги М-03 501 км (Липецкий перекресток) будет ограничено с 16.00 26 мая по 7.00 27 мая.


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Движение закрыто в связи ремонтом Окружной, а именно устройством выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси на дороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Харьковской области.

Транспортные потоки будут направлены по установленным дорожным знакам через город.

Водителей просят учесть эту информацию и заранее скорректировать свою поездку в указанный период.

Координаты ограничения: https://www.google.com.ua/maps

Ранее РЕДПОСТ писал, что ремонтные работы на Окружной ведутся на 58 километрах по маршруту Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка.
 

Источник:   САД
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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