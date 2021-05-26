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26.05.2021  13:04   

В Харькове задержали группу оптовых продавцов каннабиса (ФОТО)

Во время обысков правоохранители изъяли вещдоки: денежные средства в иностранной и украинской валюте, свертки с каннабисом, кусты конопли и ее семена, мобильные телефоны, банковские карты.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную полицию.
 
По словам правоохранителей, были задокументированы все преступные действия участников группы - 53, 66 и 52-летних харьковчан. Кроме того, установили схему сбыта и задокументировали факт продажи на «черном рынке» 33-летним преступником оптовой партии каннабиса весом около 1 кг (порядка 1000 доз).
 
 
24 мая 2021 года сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области ДБН НПУ совместно со следователями отдела полиции № 2 хруп № 1, управлением уголовного розыска ГУНП в Харьковской области, при силовой поддержке спецподразделения «Схід» ГУНП в Харьковской области, одновременно провели 10 обысков по месту жительства фигурантов и принадлежащего им автотранспорта.
 
 
В ходе следственных действий обнаружены и изъяты четыре бумажные свертки с каннабисом весом около 400 граммов, деньги в сумме 11000 грн. и 230 долларов США, полученные от продажи наркотиков, 25 кустов конопли, семена конопли весом около 200 граммов, мобильные телефоны, банковские карты.
 
На данный момент 33-летний харьковчанин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители проверяют его соучастников на причастность к организации незаконного сбыта каннабиса совместно с задержанным. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, харьковские правоохранители задержали нарколиллеров, которые распространяли особо опасное психотропное вещество - PVP-соль. Среди дилеров оказался бывший сотрудник полиции.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  наркотики, харьков, каннабис
 
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