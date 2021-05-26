Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Камеры не доглядели: суд взял под стражу предприимчивого вора (ФОТО)
26.05.2021  12:50   

Камеры не доглядели: суд взял под стражу предприимчивого вора (ФОТО)

В течение месяца злоумышленник совершил 5 хищений государственного и частного имущества.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областной главк.
 
По словам правоохранителей, на протяжении мая в Изюмское райуправление полиции стали поступать сообщения о том, что неизвестные крадут камеры видеонаблюдения с приборостроительного завода и частных домовладений, находящихся в Изюме.
 
 
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники районного управления полиции установили причастного к хищениям, и задержали злоумышленника. Им оказался ранее не судимый безработный 22-летний изюмчанин. Похищенное он продал, а деньги тратил на собственные потребности. Ущерб от его противоправной деятельности составил около 10 тысяч гривен.
 
Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что Киевский райсуд Харькова вынес приговор безработному мужчине, который украл куртку в одном из ТРЦ города.
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  кража, суд, изюм
 
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