26.05.2021 12:50

Камеры не доглядели: суд взял под стражу предприимчивого вора (ФОТО)

В течение месяца злоумышленник совершил 5 хищений государственного и частного имущества.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областной главк.

По словам правоохранителей, на протяжении мая в Изюмское райуправление полиции стали поступать сообщения о том, что неизвестные крадут камеры видеонаблюдения с приборостроительного завода и частных домовладений, находящихся в Изюме.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники районного управления полиции установили причастного к хищениям, и задержали злоумышленника. Им оказался ранее не судимый безработный 22-летний изюмчанин. Похищенное он продал, а деньги тратил на собственные потребности. Ущерб от его противоправной деятельности составил около 10 тысяч гривен.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.