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15.02.2022  11:45   Виталий Хиневич

В Украине ввели уголовную ответственность за проявление антисемитизма

Верховная Рада приняла закон, согласно которому предусмотрены изменения в статье 161 Уголовного кодекса Украины.

Закон
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Суспільне".
 
Сообщается, что нардепы во втором чтении и в целом 295 голосами поддержали закон, который вносит криминальную ответственность за проявления антисемитизма.
 
Согласно документу, за такие проявления предусматривается наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 - 8500 гривен) или ограничением свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
 
 
В это же время отмечается, что согласно Уголовного кодекса Украины, те же действия, связанные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 - 17000 гривен) или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.
 
Действия, совершенные организованной группой лиц или повлекшие за собой тяжелые последствия, будут наказываться лишением свободы сроком от пяти до восьми лет.
 
Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который изменит процедуру оформления дорожно-транспортного происшествия.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  закон, харьков
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