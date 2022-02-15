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15.02.2022  12:03   Евгений Клочко

Обряд на праздник Сретение Господне, который поможет очистить дом

В день праздника Сретение Господне ранее на Руси проводили специальный обряд, который помогал очистить жилище от порчи, сглаза негативной энергии, которая исходит от окружающих людей.

Как на Сретение чистят дом: проведение обряда
 
Этот день считался периодом очищения. Обычно процессом занимались мужчины в доме, держа в своих руках святыню.
 

Как следует проводить обряд, который поможет очистить дом в праздник Сретение Господне

Ранее люди верили в то, что в зимний период года негативная энергетика застаивается в жилище, а потому к весне его важно очистить. Люди часто начинали ссориться друг с другом, проявлять нетерпение. Это было чревато не самыми приятными последствиями.
 
Обряд проводили строго в день праздника, причем делом должен был заняться именно мужчина. Если представителей мужского пола несколько, тогда процессом занимался самый старший в семье. Если в доме не было мужчин, обряд проводила представительница прекрасного пола.
 
Первым делом следовало взять в руки икону с изображением Иисуса Христа или праздника Сретение. Вместе с ней следует выйти из своего жилища, закрыть дверь, но не на замок. Затем постучать в дверь и буквально через 5-10 секунд вернуться.
 
Икона должна находиться на уровне груди перед человеком и поддерживаться за углы снизу. Затем человек, проводящий обряд, должен обойти центральное место в своем жилище, где чаще всего проводит время вся семья. При этом следует три раза остановиться, столько же сделать поклонов и при этом сказать следующее:
 
«Господи Боже наш, войди к нам и благослови!»
 
После этого необходимо пройтись по остальным комнатам в своем жилище.
 
 
Источник:   Rsute
 Тэги:  сретение, обряд, харьков
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