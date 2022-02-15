15.02.2022 12:03 Евгений Клочко

Обряд на праздник Сретение Господне, который поможет очистить дом

В день праздника Сретение Господне ранее на Руси проводили специальный обряд, который помогал очистить жилище от порчи, сглаза негативной энергии, которая исходит от окружающих людей.

Этот день считался периодом очищения. Обычно процессом занимались мужчины в доме, держа в своих руках святыню.

Как следует проводить обряд, который поможет очистить дом в праздник Сретение Господне

Ранее люди верили в то, что в зимний период года негативная энергетика застаивается в жилище, а потому к весне его важно очистить. Люди часто начинали ссориться друг с другом, проявлять нетерпение. Это было чревато не самыми приятными последствиями.

Обряд проводили строго в день праздника, причем делом должен был заняться именно мужчина. Если представителей мужского пола несколько, тогда процессом занимался самый старший в семье. Если в доме не было мужчин, обряд проводила представительница прекрасного пола.

Первым делом следовало взять в руки икону с изображением Иисуса Христа или праздника Сретение. Вместе с ней следует выйти из своего жилища, закрыть дверь, но не на замок. Затем постучать в дверь и буквально через 5-10 секунд вернуться.

Икона должна находиться на уровне груди перед человеком и поддерживаться за углы снизу. Затем человек, проводящий обряд, должен обойти центральное место в своем жилище, где чаще всего проводит время вся семья. При этом следует три раза остановиться, столько же сделать поклонов и при этом сказать следующее:

«Господи Боже наш, войди к нам и благослови!»

После этого необходимо пройтись по остальным комнатам в своем жилище.