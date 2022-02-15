15.02.2022 12:14 Евгений Клочко

В Харькове разыскивают 11-летнюю Виталину Федоришеву

В Харькове разыскивают 11-летнюю Виталину Федоришеву, которая ушла из дома и не вернулась.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУНП Украины в Харьковской области. Правоохранители устанавлявают местонахождение Виталины Федоришевой, 2010 года рождения. По их информации, 11-летняя жительница Московского района Харькова 15 февраля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы несовершеннолетней: на вид 11 лет, рост 120 см, худощавого телосложения, волосы светлые до плеч, глаза голубые.

Была одета в пальто синего цвета, темную шапку, светло-серые джинсы, светлые сапоги.

Сотрудники полиции просят всех, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам (057)738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102 или другим доступным способом.

Напомним, на Харьковщине разыскивают 14-летнюю Таисия Халимончук , которая 6 февраля вышла из дома в селе Гинеевка Чугуевского района (бывший Змиевской район) и с того момента ее местонахождение неизвестно.