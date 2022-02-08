08.02.2022 21:27 Дмитрий Колоней

Три года бегал от суда: пойман виновник аварии под Харьковом

Харьковские оперативники задержали виновника ДТП, который находился в розыске.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 6 июля 2019 года на трассе «Харьков-Змиев-Балаклея» 34-летний водитель за рулем ВАЗ-2103, на скорости вылетел на встречку и столкнулся с авто ВАЗ-2109. В результате пассажиры обоих машин травмировались.

Обвиняемый неоднократно вызывался на подготовительные судебные заседания, но в суд не являлся. В связи с этим Змиевский райсуд Харьковской области в феврале 2021 года объявил мужчину в розыск.

8 февраля 2022 года работники Управления угорозыска ГУНП в Харьковской области нашли уклонявшегося от суда виновника аварии и задержали его.