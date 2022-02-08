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08.02.2022  21:27   Дмитрий Колоней

Три года бегал от суда: пойман виновник аварии под Харьковом

Харьковские оперативники задержали виновника ДТП, который находился в розыске.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 6 июля 2019 года на трассе «Харьков-Змиев-Балаклея» 34-летний водитель за рулем ВАЗ-2103, на скорости вылетел на встречку и столкнулся с авто ВАЗ-2109. В результате пассажиры обоих машин травмировались.
 
 
Обвиняемый неоднократно вызывался на подготовительные судебные заседания, но в суд не являлся. В связи с этим Змиевский райсуд Харьковской области в феврале 2021 года объявил мужчину в розыск.
 
8 февраля 2022 года работники Управления угорозыска ГУНП в Харьковской области нашли уклонявшегося от суда виновника аварии и задержали его. 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  розыск, дтп, харьков, авария, трасса
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