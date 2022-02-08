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08.02.2022  20:31   Дмитрий Колоней

В Харькове на Салтовке появится новая амбулатория (фото)

Новое медучреждение откроют в 522-м микрорайоне Харькова.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу горсовета, амбулатория разместится в капитально отремонтированном помещении на первом этаже дома по улице Героев Труда, 2/48. Здесь ранее находился клуб по месту жительства.
 
 
Харьковский городской голова Игорь Терехов осмотрел помещения перед началом капремонта. При этом руководитель города отметил, что местные жители очень ждут открытия современной амбулатории и поручил выполнить все необходимые работы в течение двух месяцев. 
 
В ходе капитального ремонта предполагается установить новые окна, частично заменить системы отопления, водоснабжения и водоотведения, провести интернет, подключить охранную и противопожарную сигнализацию. Будут приняты все необходимые меры для обеспечения доступности людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.
 
Наопним, ранее мы писали о том, что Харьковский городской голова Игорь Терехов дал указание всем директорам профильных предприятий очистить троллейбусы от рекламы.
 
 

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В Харькове на Салтовке появится новая амбулатория В Харькове на Салтовке появится новая амбулатория В Харькове на Салтовке появится новая амбулатория В Харькове на Салтовке появится новая амбулатория В Харькове на Салтовке появится новая амбулатория В Харькове на Салтовке появится новая амбулатория В Харькове на Салтовке появится новая амбулатория В Харькове на Салтовке появится новая амбулатория В Харькове на Салтовке появится новая амбулатория
Источник:   Горсовет
 Тэги:  амбулатория, игорь терехов, харьков, салтовка, 522 микрорайон
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