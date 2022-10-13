13.10.2022 17:16 Василь Голосний

В Харкові на Салтівці відкрили мобільну амбулаторію (фото)

Модульний заклад для амбулаторної допомоги жителям мікрорайонів Салтівки відкрили 13 жовтня на розі вул. Академіка Павлова, 271 та вул. Солідарності (біля комплексу «Радмір»).



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

У відкритті мобільної амбулаторії взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що основна будівля поліклініки №10, де харків'яни раніше отримували амбулаторну допомогу, була зруйнована внаслідок ворожих обстрілів.

«Північна Салтівка постійно зазнавала обстрілів. 10-та поліклініка була практично повністю знищена, а людям необхідно отримувати медичну допомогу. Це мобільна амбулаторія, але вона практично стаціонарна. Тут є всі умови для роботи наших лікарів-героїв, медперсоналу, сюди зручно діставатися, бо поряд знаходиться станція метро, ​​курсує громадський транспорт. Виходячи з цього, ми вибрали саме цю локацію. Амбулаторія - невелика, але добре укріплена. Тут є всі комунікації, генератори, необхідне обладнання, міні-операційна - все для того, щоб надавати людям допомогу. Це вихід зі становища: ми замінили покліклініку, яку розбомбив наш ворог», - зазначив Ігор Терехов.

Загалом за час війни, за словами мера Харкова, у місті різною мірою були зруйновані 53 лікувальні заклади.

Зазначимо, що амбулаторія оснащена сучасним медичним обладнанням, зокрема, цифровим рентгеном та УЗД-апаратом, електрокардіографом, дефібрилятором тощо. Жителів мікрорайонів Салтівки та внутрішньо переміщених осіб прийматимуть сімейні лікарі, невропатолог, хірург, отоларинголог, лікар УЗД і рентгенолог (пізніше планується запровадити запис до психолога). Також там працюватиме кабінет вакцинації, де можна буде зробити щеплення від COVID-19.

Амбулаторія почне працювати з понеділка, 17 жовтня. Графік роботи: з 9:00 до 14:00. Записатися на прийом можна онлайн через сайт міської поліклініки №10 або у реєстратурі за тел.: (096) 163-43-72; (098) 424-53-52; (098) 208-36-56.

Фотогалерея