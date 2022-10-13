13.10.2022 17:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області знайшли тіла людей

Три тіла було знайдено в Куп'янському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 13 жовтня правоохоронці виявили трупи людей у селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий.

Одним із мертвих виявився 35-річний місцевий житель, його поховав друг на території домоволодіння. Чоловік розповів правоохоронцям, що 21 вересня окупанти вистрілили в голову його знайомому через те, що він допомагав українській армії та повідомляв місця дислокації окупантів.

Також на узбіччі дороги було виявлено ще два трупи-чоловіка та жінки. За попередньою інформацією, вони потрапили під мінометний обстріл окупантів.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.