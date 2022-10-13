13.10.2022 17:56 Дмитро Колонєй

Популярний продукт злетить у ціні: який саме та чому

Про це інформує асоціація виробників цього товару.



Популярний продукт злетить у ціні: який саме та чому



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Agro Times, за інформацією Асоціації виробників молока , ціни на цей прлукт мають зрости.

Чому це має статися.

Втрати від війни

Як зазначають експерти галузь отримує новини про влучання в молочно-товарні ферми, значна частка господарства після деокупації не в змозі повернутися до нормальної роботи через руйнування або погіршення стану здоров’я тварин. Як результат, чисельність поголів’я корів в Україні продовжує скорочуватися.

За статистикою Мінагро:

На 1 жовтня поголів’я корів в Україні становило 1391,1 тис, що на 15,4% менше, ніж торік.

В областях, де не проходять бойові дії, утримують 80,3% всього поголів’я, або 1117,6 тис. 19,7% або 211,2 тис. національного стада утримуються в «гарячих» регіонах.

Утримання корів на промислових підприємствах за рік скоротилося на 9,7% — до 380,9 тис. Господарства населення скоротили утримання на 17,4% — 1010,2 тис.

«Як результат, за дев’ять місяців 2022 року виробництво молока склало 5803,8 тис. т, що на 14,8% менше, ніж за минулий рік. В тому числі в областях, де не проходять бойові дії, було вироблено 79,2% всього валу або 4594 тис. тонн. Області, де проходять бойові дії, вироблено 20,8% молока або 1209,8 тис. тонн», – зазначають в АВМ.

При цьому додають, що на 01 жовтня промислові господарства виробили 1937,6 тис. т молока, що попри суттєву втрату поголів’я лише на 6,8% менше, ніж торік.

Аналітикиня Асоціації виробників молока Яна Лінецька зауважує, що молочно-товарні ферми забезпечують левову частку молока, що поступає на харчову переробку, – за підсумками довоєнного 2021 року частка промислового молока у структурі надходжень сировини на переробку досягнула 82%. Тим часом втрати валу молока господарства населення склали 18,3% (до 3866,2 тис. тонн).