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08.02.2022  19:42   Дмитрий Колоней

Труп на заброшке: под Харьковом сын забил до смерти свою мать (фото)

Под Харьковом стражи порядка разоблачили злоумышленника.

Криминал Харьковщина: Убил мать и бросил труп на заброшке мужчина в Краснограде
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, в феврале в подвале заброшеного дома в Краснограде был найден труп женщины. Вскоре выяснилось, что это была 61-летняя женщина, жившая в общежитии, расположенном рядом с местом, где нашли тело. В совершении преступления был разоблачен 45-летний сын погибшей.
 
 
Криминал Харьковщина: Убил мать и бросил труп на заброшке мужчина в Краснограде
 
По словам преступника, в середине декабря 2021 года во время застолья между ним и матерью возникла ссора. Мужчина несколько раз ударил пострадавшую кулаком в лицо, от чего женщина умерла через два дня. Стремясь избежать наказания, сын решил избавиться от тела матери, бросив  его в подвал заброшенного здания.
 
Криминал Харьковщина: Убил мать и бросил труп на заброшке мужчина в Краснограде
 
Заведено уголовное дело об умышленном тяжком телесном повреждении. Мужчине сообщили о подозрении, ему светит тюремный мрок  до 10 лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
 
Напомним, ранее мы писали о том, как защищая мать и свою жизнь пасынок зарезал отчима и о вынесенном приговоре.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, смерть, харьков, труп, домашнее насилие, красноград
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